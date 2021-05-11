Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'hesap vereceksiniz' diyen AKP'li Mücahit Birinci'ye Gökçek fotoğrafıyla yanıt: Görelim bakalım bunlara tepki gösterebilecek misiniz?

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni İsrail Büyükelçiliği'nden yardım aldığı iddiaları üzerinden 'Hesap vereceksiniz' şeklinde hedef gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca "iftarver" adı altında birçok dernek, meslek odası ve büyükelçiliklerden yardım toplandığı açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ise AKP'li Birinci'ye "Başkanımızın geçmişi de tavrı da nettir. Doğu Türkistan da, Mescidi Aksa da bizim onurumuzdur." yanıtını verdi.

Gültekin, görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'İn MOSSAD'ın eski başkanı David Kimche ile çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

TIKLAYIN: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Belediye, İsrail Büyükelçiliği'nden yardım alıyor' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Gültekin'in Birinci'ye yanıtları şöyle:

"Mücahit Bey,

Hangi sıfatla Ankara'nın millet iradesi ile seçilen belediye başkanını tehdit ediyorsunuz? Nasıl hesap kesiyorsunuz bir anlatın bakalım?

Riyakar siyasetinizi kolunuza takın, sessizce arkanızı dönün ve uzaklaşın!

Konu ile ilgili ABB'nin açıklaması açıktır.

13 gün önce elçilik çalışanlarının katıldığı iftar kampanyasından böyle bir siyasi çıkarım hevesinde bulunmak kirli siyasetin en kirli örneklerinden biri olarak tarihe not düşülmüştür.

Doğu Türkistan'da soydaşlarımıza yapılan zulme ses çıkaramayıp, Ermenistan soykırımının kabul edilmesine tepki gösteremeyenler, bu mahcubiyetlerini tüm zaman dilimlerinde ve tüm mekanlarda zulmün karşısında olan Başkanımız üzerinden gideremez, tehdit edemezler.

Başkanımızın geçmişi de tavrı da nettir. Doğu Türkistan da, Mescidi Aksa da bizim onurumuzdur.

Dünyanın neresinde zulme uğrayan bir topluluk varsa bizim yerimiz, onun yanıdır.

Mavi Marmara olayının yaşandığı gece ben sabaha kadar Büyükelçiliğin önündeydim. Siz neredeydiniz?

Sahi, 20 milyon dolar verilirse fikriniz değişir mi?

O gün ses çıkardınız mı? Hesapsızca, riyasız şekilde mazlumların yanında oldunuz mu?

Mücahit Bey,

Aşağıdaki fotoğrafları da arkanızı dönüp giderken sıkılmayasınız diye albüm yapıp taşırsınız.

Görelim bakalım bunlara tepki gösterebilecek misiniz?

Ankara size hiç umduğunuz sonuçları vermez.

İyi yolculuklar diliyorum."