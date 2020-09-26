T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği

26 Eylül 2020 17:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yüzde 90’ı hibe, yüzde 10 çiftçi payı olarak toplam 833 bin yem bitkisi tohumu (Macar fiği) desteği sağlayacak.

ETİKETLER

Ankara Büyükşehir Belediyesiçiftçilertohum desteği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24