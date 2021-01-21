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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 100 liraya kiralık konut

21 Ocak 2021 12:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal konutlar için başvuru süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığı açıklanırken, kura çekiminin 10 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarındaki 1+1 büyüklükteki 400 ev için ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı bilgisi verildi. Başvuru sahiplerinden ayrıca ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesi istenecek.

Mamak Eserkent Sosyal konutları için "https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurulması ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan başvuru yapılması gerekiyor. 

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