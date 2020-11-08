Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmişe dönük araştırma: İncelenen 101 dosyadan 65'inde haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş döneme ilişkin müfettişlerin yaptığı incelemede 101 dosyadan 65'inde haksız kazanç edildiğine yönelik bulguların olduğunu kaydetti.

Öztürk yazısında, "Müfettişler geçmişe dönük araştırmalar yaparken, çok önemli bulgulara ulaştı. İncelenen 101 dosyadan 65'inde rant, haksız kazanç elde edildiği ortaya konuldu. Bu haksızlıklara yol açtıkları gerekçesiyle, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Dairesi eski başkanları Samet Kaya, Ömer Faruk Erciyes, eski genel sekreterler Kamil Kılıç, Asım Balcı, eski belediye başkanvekili Ali Gökşin, eski genel sekreter yardımcıları Yunus Aluç, Altan Raşit Civan, ‘Doğukan İmar', ‘Hisar Proje', ‘Pusula İmar', ‘Asya-Tek' şirketlerinin yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Savcılığa verilen dosyada FETÖ'cü iş adamları, firari konumda olan arsa sahipleri, plan yapanlarla ilgili önemli bilgiler verildi. Öyle kazançlar elde edilmiş ki Eskişehir, Konyayolu, Çayyolu bölgesinde öyle rantlar sağlanmış ki… Örneğin 500 daire yapılacak yere, emsal artışıyla bin 500 daire yapımına izin verilmiş. Villa arsaları çok katlı apartmanlara dönüştürülmüş. Kot altı emsal dışı sayılırken bir inşaat firmasının yaptırdığı hastanede 2 ve 9. katlar da emsal dışı, inşaat yoğunluğunun dışında bırakılmış.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda çok önemli iddialar, örgüte yapılan destekler parsel parsel anlatılıyor. Eski Başbakan Yardımcısı, Ankara'nın “Parsel parsel satıldığını” öne sürmüştü. Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşları da araştırıyor, soruşturuyor ve rant olduklarını belirlediklerini “Parsel parsel” yargıya intikal ettiriyor."