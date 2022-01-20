Ankara Büyükşehir Belediyesi, metroda klasik müzik yayınına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'yle işbirliği yaparak metroda klasik müzik yayınına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Başkentlilerin seyahatleri sırasında müzik dinlemelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu'nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.