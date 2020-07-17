Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek dönemine 32 bin liraya kiralanan kantini 391 bin liraya kiraladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde yıllık 32 bin 500 TL kira bedeli ile devredilen belediye kantininin, açık ihale yöntemiyle aynı şirkete yıllık 391 bin TL’ye kiralanarak 12 kat fazla gelir elde edildiği duyuruldu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, ABB’nin, 2019 yılına yönelik hazırladığı faaliyet raporunda, önceki dönemlere oranla tasarruf edilen kalemler paylaşıldı. Bu kapsamda araç kiralama ve enerji konularında 30 milyon TL tasarruf edildiği kaydedildi.

2014 yılında işletmesi devredilen ve o tarihten bugüne yılda yalnızca 32 bin 500 TL kira alınan belediye kantini, açık ihale yapılarak aynı firmaya yıllık 391 bin 750 TL’ye kiralandı. Kantin, önceki döneme göre 12 kat fazla tutarla ihale edildi.

Kiralık araçta 30 milyon lira tasarruf

Faaliyet raporuyla önceki dönemlerde yapılan israf da açığa çıktı. Raporda, “İsraf düzenine son verildi” başlığıyla paylaşılan verilere göre, önceki dönemde bin 953 olan kiralık araç sayısı bin 252’ye indirilerek, 30 milyon TL tasarruf sağlandı. 2013 yılında dış alım yolu ile bir süpürge arabasına 549 bin TL ödendiği aktarılarak, bu yıl aynı aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden 605 bin TL’ye alındığı belirtildi. Gökçek döneminde alınan süpürge arabasının güncel maliyetinin 3 milyon TL olduğu kaydedildi.

Kira gelirleri artırıldı

Rapora göre, kiraya verilen taşınmazların denetimi için ilk defa 2019 yılında bir ekip kuruldu. Belediyenin sahibi olduğu ve kiraya verdiği taşınmazlarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında belediyeni kira gelirleri yüzde 96,5 oranında artırıldı. 2018 yılında 44 milyon TL olan kira geliri, 2019 yılında 86 milyon TL’ye çıkarıldı.