Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik ihtiyaçları karşılamak amacıyla 338 ihaleyi erteledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle halkın ihtiyaçlarına daha fazla destek olmak amacıyla, toplam 338 ihaleyi erteledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Başkan Mansur Yavaş'ın Başkent'te Koronavirüs salgını ile mücadelenin başladığı günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda, mart ayından bugüne kadar toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarındaki 338 ihale ertelendi.

Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, “Koronavirüs'e karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.

Ekonomik mücadele

Yavaş, koltuğa oturduktan sonra Ankara'da bir yıl içinde toplam 708 ihale yapıldı. Bu ihalelerin tümü, canlı yayın ile şeffaf biçimde gerçekleşti. Yavaş salgın süresince büyük destek gören toplumsal dayanışma kampanyaları düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirirken, ertelenen ihaleler ve bedelleri de şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121 adet (1.369.014.595 TL),

ASKİ: 96 adet (269.866.988 TL),

EGO: 3 adet (38.700.000 TL),

İştirakler: 118 adet (25.287.748 TL)