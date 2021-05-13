Ankara Büyükşehir Belediyesi, iftar yardımı kampanyasına yapılan İsrail yardımı eleştirilerine yanıt verdi: Devletimizin temsilcileri de katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Belediye’nin iftar yardım kampanyasına İsrail Büyükelçiliği tarafından destek verildiği yolundaki eleştirilere karşılık, “Elçilik çalışanları kampanyaya katılmak için başvurmuşlar. Belpa yöneticilerimiz konuyu araştırmışlar. O tarihte İsrail'de iftar yemeğine devletimizin temsilcilerinin katıldığını görüp kabul etmişler!" açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Belediye kampanyasına İsrail Büyükelçiliği’nin destek vermesi üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İftar Ver” kampanyasına, İsrail Büyükelçiliği'nin 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulunması üzerine, bazı gazetecilerden sosyal medyada, "Başka kuruluş bulamadınız mı?” şeklinde eleştiriler gelmişti.

Bu eleştiriler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan gazetecilere seslenerek şunları söyledi:

“Elçilik çalışanları kampanyaya katılmak için başvurmuşlar. Belpa yöneticilerimiz konuyu araştırmışlar. O tarihte İsrail'de iftar yemeğine devletimizin temsilcilerinin katıldığını görüp kabul etmişler! Oldu mu şimdi bu? Hay Allah. Haber yapacak mısınız? Ankara'ya her çamur atmaya kalktığında eliniz kirleniyor farkında mısınız? Sizin yaptığınız kirli siyasetin Ankaralılar olarak 25 yıllık şerbetlisiyiz. İsrail'in düzenlediği iftar yemeğine kim katıldı? Tweet silmek, milleti engellemek yok! Bayram diye üzerine gelmeyeceğim ama bir daha buraya çamur atmak yok, anlaştık mı? Mossad Başkanı'ndan ödül alanları yaz yüreğin yeterse. Ya da Mavi Marmara için alınan 20 milyon doları... Bayramınız mübarek olsun. “