Ankara Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekibinde yer alan taksicilere destek ödemelerine başladı

Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile iş birliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde yer alan 300 taksicinin günlük giderlerini karşılıyor. Başkan Yavaş’ın hayata geçirdiği uygulamada ilk ödemeler yapıldı.

Pandemi sürecinde toplum sağlığını önceleyen çalışmalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yardım ve destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekiplerinin karantina altındaki vatandaşlara daha hızlı ulaşarak tıbbi müdahalede bulunabilmesi için yeni bir uygulamaya imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği dayanışma örneği ile karantina altındaki vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde gönüllü çalışan 300 taksicinin günlük yevmiyeleri karşılanmaya başladı.

İlk ödemeler yapıldı

Başkan Yavaş’ın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen filyasyon çalışmalarında görev yapan 300 taksicinin günlük giderlerinin (yevmiye ve yakıt) Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıklamasının ardından taksici esnafına ilk destek ödemesi gerçekleştirildi.

"Filyasyonda yer alan 300 taksicimizin giderlerini karşılamaya başladık"

Büyükşehir Belediyesinin hem pandemi sürecinde yoğun bir mesai içinde olan filyasyon ekibinin işini kolaylaştırmayı hem de mağduriyet yaşayan taksici esnafına ekonomik yönden destek olmayı amaçladığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Karantina altına alınan vatandaşlarımıza daha hızlı müdahale edilebilmesi ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğimizle iş birliği yaptık. Filyasyonda yer alan 300 taksicimizin giderlerini karşılamaya başladık” dedi.

150 TL yevmiye ve 50 TL yakıt desteği

Aslan, filyasyon ekibinde yer alan taksicilere günlük 150 TL yevmiye ve 50 TL yakıt desteğinde bulunulduğunu, ödemelerin her hafta Cuma günü yapılacağını ifade etti.

Mansur Yavaş'a teşekkür

Filyasyon ekiplerini gidecekleri adrese hızlı bir şekilde ulaştıran taksicilere Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Binası önünde ödemeleri yapılırken, işlerinin durgun olduğunu anlatan taksici esnafı destek için Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Ayhan Demirbaş: “Bize destekte bulunan Mansur Başkanımıza çok teşekkürler.”

-Atakan Çetinkaya: “Filyasyon ekibini araçlarımızla hızlı bir şekilde hastalara ulaştırabildiğimiz için ve bu hizmeti belediye bize sağladığı için çok teşekkür ederiz. Hem hastaların ihtiyacı hem de bizlerin ihtiyacı karşılanıyor. Hastalarımıza da yardımcı olarak mükemmel bir hızla iletişimi sağlıyoruz.”

-Yakup Özdemir: “Öncelikle Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Covid-19 mücadelesinde bizlerin de zor durumda olduğu bu zamanlarda çok destek oldu. Ben işlerimin 3’te 2 oranında düştüğünü biliyorum. Hem bu mücadeleye destek olarak hem de rızkımızı kazandırarak yanımızda olduğunu gösterdi.”

-Aydın Işık: “Filyasyon ekibini taşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle ekiplere yardımcı oluyoruz. Sağlıkçılarla beraber bizler de ön cephede savaş veriyoruz. Onları götürüyoruz, getiriyoruz. Hastalara bir an önce gitmeleri için çalışıyoruz.”

-Murat Kara: “Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz. Hem filyasyon ekibini hızlı bir şekilde adreslerine götürüyoruz hem de süreci hızlandırdığımız için vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz.”

-Mehmet Demir: “Filyasyon ekiplerinin çalıştıkları ortamı da zorluklarını da gördük. Hem filyasyon ekiplerine hem vatandaşlarımıza destek oluyoruz.”

-Ercan Özdemir: “Gerçekten zor bir süreçten geçiliyor. Biz taksici esnafı olarak doktorlarla beraber sürekli ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. İnsanlar da bundan memnun. Biz de halkanın bir parçası olduk.”