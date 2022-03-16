Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği vermeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere mazot desteğine başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda yerli üreticilere Başkent Kart dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartına mazot desteğini yatırdı. Belediyenin açıklamasında "Başkent Kartlara yatırılan 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteği, yerli üretici kadar kent ekonomisini de canlandıracak." değerlendirmesi yapıldı.