Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde UNESCO Birimi kuruldu

Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde UNESCO Birimi oluşturuldu. Birim, Ankara’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tarihi eserlerinin kalıcı listeye dahil edilmesini sağlamak için çalışacak.

Birimde görev alan uzman personelin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) geçici listesinde bulunan, “Gordion Antik Kenti, Beypazarı, Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı’nın olduğu bölge, Arslanhane Camisi’nin tavan işlemeleri ve Tuz Gölü”nün daimi listeye alınması için çalışacağı belirtildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın onayıyla kurulan UNESCO biriminin ayrıca eğitim, bilim, kültür ve bilginin geliştirilmesi, soyut, somut kültürel varlıkların korunması ile UNESCO’nun hedeflerinin duyurulması için de çalışacağı kaydedildi.