Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yılda bin 420 ihaleyi canlı yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması 2’nci yılına girerken, ABB TV'nin Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihale sayısının bin 420’ye ulaştığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan uygulama ile mal ve hizmet alım ihaleleri 2 yıldır canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında kayıt altına alınan toplam bin 420 ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle toplum sağlığı ile ilgili ve acil yapılması gereken ihalelerin dışında birçok ihale ertelenirken, son 24 ayda yüksek maliyetli ve ihtiyaç fazlası araçların satışından asbestli boru değişimine, gayrimenkul satışından Halk Ekmek büfe kura çekilişine kadar çok sayıda ihale binlerce kişi tarafından izlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan ihalelerle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Göreve başladığımız ay Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ilk talimatı ihalelerin canlı yayınlanması olmuştu. Şeffaf belediyecilik açısından Başkent'ten tüm Türkiye'ye yayılan bir ışık olan bu karar ile 1420 ihaleyi canlı yayınladık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.