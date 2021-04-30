Ankara Büyükşehir Belediyesi: Başkent Kart'a 400'er TL'den toplam 45 milyon 114 bin TL destek yatırıldı

Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal dönüşüm başlattı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, tam kapanmanın başladığı dün itibarıyla vatandaşların hesaplarına 400'er TL yatırıldığını duyurdu.

Gültekin yapılan dönüşümü şöyle anlattı:

"Ankara'da dün bir dönüşüm başladı. Sosyal yardım alan 112.785 aileye verilen Başkent Kart'a 400'er TL'den toplan 45 milyon 114 bin TL destek yatırıldı.

Kartlardan dün 6.388.806 TL, bugün 7.984.565 TL olmak üzere 106.623 işlemde TOPLAM 14 MİLYON 373 BİN 371 TL harcama yapıldı. Şu anda 45 milyonluk ekonomi kentin dört bir yanına yayılıyor.

Koli alınan sadece bir tüccar DEĞİL; bakkal, kırtasiye, pastane, giyim mağazaları da kazanıyor.

Kim neye ihtiyacı varsa pos cihazının geçtiği her yerde (bahis, tekel, kuyum hariç) alabiliyor. Dün öğle saatlerinde aynı anda o kadar yoğun harcama oldu ki, bir ara banka sistemi tıkandı. Hemen vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı atıldı; banka müdahalesiyle yarım saatte sistem yenilenerek sorun giderildi.

Bize bolca mutlu vatandaşımızın mesajı kaldı.

Başkent Kart, sadece sosyal yardım alan değil yakında tüm vatandaşlarımızın kullanacağı bir ödeme yöntemi haline gelecek. Türkiye'nin en uygar sosyal yardım sistemini inşa ediyoruz.

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, yakında düzenlenecek lansmanda detayları kamuoyu ile paylaşacak."