Melih Gökçek döneminde 2 yılda ajanda için 32,3 milyon TL harcanmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, görevde el çektirilen AKP'li Melih Gökçek döneminde Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirilen harcamaları açıkladı. 2016 ve 2017 yılında 2,2 milyon TL değerli içecek harcaması yapıldığı, yalnızca bir belediye kuruluşunun ajanda alımı için 32,3 milyon TL harcadığı duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’in, “Mansur Yavaş yememiş, yedirmiş. Sadece makamında 2021’de 1 milyon TL içmiş ve içirmiş” içerikli sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Gökçek’in görevden nedeni açıklanamayan şekilde alındığı” belirtilerek, Gökçek döneminde imza atılan Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarının detayları paylaşıldı.

Harcamalar paylaşıldı

ABB’nin açıklamasında, özetle şunlar kaydedildi:

“ABB Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243 bin TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır.

"Ajandaya 32 milyon TL harcandı"

Önemle vurgulamak isteriz ki yeni dönemdeki tüm işlemler Özel Kalem Müdürlüğümüzce resmi olarak yapılmakta olup kayıt altındadır. Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin Belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden bu kalemlerde 2016 yılında 1 milyon TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2 milyon 500 bin TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA’nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 milyon 302 bin TL harcadığı tespit edilmiştir.

Suç duyurusunda bulunulacak

İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz. Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Yani bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir.”