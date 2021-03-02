Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6521 öğrencinin YKS ücretini ödedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyeceklerini duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan ve şartları tutan 6521 öğrencinin YKS ödemesini yatırdı. Gençlere, öğrenci harçlıklarıyla birlikte toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi.

Başkan Yavaş şimdi de sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödedi.

6521 öğrenciye toplam 300 TL nakit ödeme yapıldı

Şubat ayında yaptığı duyuruyla sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Mansur Yavaş, bu vatandaşlara kısa mesaj yolu ile başvuru formu oluşturmaları çağrısında bulundu. Başvuru oluşturan ve şartları tutan 6521 öğrenciye ödemeleri, harçlıklarıyla birlikte toplam 300 TL nakit olarak adlarına yatırıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mansur Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık. Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.