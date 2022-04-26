Ankara Büyükşehir Belediyesi: 1 milyon TL'lik içecek masrafı başkanlık makamının değil, özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu iddialarına ilişkin olarak, "1 milyon TL'lik içecek masrafı başkanlık makamının değil, özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarı" açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e isim vermeden gönderme yapıldı. Açıklamada, "Görevden 'nedeni açıklanamayan şekilde' alındığı günden itibaren geçen 4,5 yıllık süreçte, sabahlara kadar iftira peşinde koşan trolbaşı ile onun vagonuna binen yamak troller ve havuz medyası temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamının içecek masrafının (çay, kahve, şeker, su, meşrubat vb.)yıllık 1 milyon TL olduğunu yazdı." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahsedilen tutar Başkanlık makamının değil, Özel Kalem Müdürlüğü’nün toplu harcama tutarıdır. Belediyenin 8 ayrı birimi ile konuk evleri de Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olup yerli-yabancı davetlerin bütçesi bu tutarın içindedir.

"Bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir!"

Bunun dışında AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere grup odalarının , Meclis Başkan Vekillerinin, Meclis Toplantılarının, Encümen Toplantılarının, Sayıştay Denetçilerinin ve Mülkiye Müfettişlerinin de ilgili giderleri bu tutara dâhildir. Yani bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1.243.000 TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1.054.000 TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır.

Önemle vurgulamak isteriz ki; yeni dönemdeki tüm işlemler Özel Kalem Müdürlüğümüzce resmi olarak yapılmakta olup kayıt altındadır. Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin Belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden bu kalemlerde 2016 yılında 1.000.000TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2.500.000TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA’nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 MİLYON 302 BİN TL harcadığı tespit edilmiştir.

İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz.Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında Belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır."