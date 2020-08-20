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Ankara Büyükşehir Belediye'sinin devralmak istediği Ankapark'ta işletmeci firmadan 'tadilattayız' savunması

20 Ağustos 2020 08:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark’a ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Açılış tarihinden bugüne ABB’ye kira ödemeyen işletmeci firma, elektrik faturalarını da ödemeyince tesisin elektrik alım sözleşmesi iptal edildi. Toplam kira borcu 3 milyon TL’ye yaklaşan tesisin birikmiş elektrik borçlarına karşılık haciz işlemi başlatılacağı öğrenildi.

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