Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kripto paralara ilişkin olarak, "Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler" düşüncesini dile getirdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız. Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler." ifadesini kullandı.



