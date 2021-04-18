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Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler

"Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum"

18 Nisan 2021 11:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kripto paralara ilişkin olarak, "Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler" düşüncesini dile getirdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız. Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler." ifadesini kullandı. 


Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.

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