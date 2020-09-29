Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, köylere internet sağlamak için TÜRKSAT ile görüşüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, köylere internet sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladıklarını açıkladı. Yavaş, "İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koronavirürs salgınıyla beraber uzaktan eğitim alan öğrenciler için adım attı. TÜRKSAT ile görüşmelere başlayan Yavaş, kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık. İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır."