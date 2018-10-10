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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Ulaşım ve ekmeğe zam yapmayacağız

"Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik"

10 Ekim 2018 14:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ulaşım ve ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

NTV televizyonunda canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna "Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz" dedi. 

Mustafa Tuna adaylık ile ilgili soruya, "Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir" yanıtını verdi.

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