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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Gökçek'in danışmanını müdür yaptı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, 1994'ten beri yürüttüğü görevinden alındı

14 Şubat 2018 10:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar’ı görevinden alarak yerine selefi Melih Gökçek’in başdanışmanlarından olan Ahmet Sarıduman’ı getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.

Tuna, son olarak Melih Gökçek’in seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar’ı görevinden aldı. İlkbahar’ın yerine de Melih Gökçek’in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.

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