T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kimdir?

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu başkan seçildi. Tuna, Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu başkan seçildi.

Tuna, Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmişti.

Mustafa Tuna, 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu.

1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı aldı.

1982-1983 yıllarında ABD'nde eğitim gördü. "Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi-Maliyet İlişkileri" konusundaki tez çalışmasını tamamladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi.

1998 yılında ise Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı aldı. Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması, ve mühendislik ekonomisi alanlarında akademik çalışmalar yaptı.

Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülü kazanan Mustafa Tuna İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı. Tuna ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi.

2002-2007 yılları arasında AKP Ankara Milletvekili olarak görev yapan Tuna, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığına seçilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna Ankara Büyükşehir Belediye MeclisiTuna Melih GökçekAKPAnkara Büyükşehir BelediyesiSincan Belediye Başkanı Mustafa TunaTuna Ankara Büyükşehir Belediye MeclisiMelih GökçekTunaSivas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24