Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kimdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu başkan seçildi.

Tuna, Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmişti.

Mustafa Tuna, 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu.

1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı aldı.

1982-1983 yıllarında ABD'nde eğitim gördü. "Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi-Maliyet İlişkileri" konusundaki tez çalışmasını tamamladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi.

1998 yılında ise Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı aldı. Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması, ve mühendislik ekonomisi alanlarında akademik çalışmalar yaptı.

Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülü kazanan Mustafa Tuna İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı. Tuna ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi.

2002-2007 yılları arasında AKP Ankara Milletvekili olarak görev yapan Tuna, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığına seçilmişti.