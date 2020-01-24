Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: İşine son verildiğinin farkında değil

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selefi Melih Gökçek'in canlı yayın teklifine, "Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil" yanıtını verdiğini aktardı.

Fırat, Yavaş'ın "Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Rahatlayacaktır, strese girmeyecektir. Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hali de yok. Ama kendisinden bizim hesap soracak halimiz var.” ifadelerini kullandığını belirtti.

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