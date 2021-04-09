Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı:  Kızılcahamam'da çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnaflarımıza 15 bin lira nakdi destekte bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Kızılcahmam'daki yangında zarar gören esnafların her birine 15 bin lira nakdi destek yardımı yapacaklarını duyurdu.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, dün Kızılcahamam'da çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafımızın her birine Ramazan ayının da yaklaşması münasebetiyle 15 bin TL nakdi destekte bulunacağız. Yaralarımızı beraber saracak, beraber iyileşeceğiz." ifadesini kullandı.