Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: İş başvurusu yapanların sayısı 100 binden fazla

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bize iş için başvuranların sayısı 100 binden fazla” dedi.

Sözü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ve bugün çalıştırılamayan Ankapark'a ilişkin, "Ankapark, biz göreve gelmeden 1 ay önce ihale edildi. Bu proje çalışmıyor, ama oraya harcanan yaklaşık 750 milyon dolar para boşa gitmesin istiyoruz" diye konuştu.

Öztürk, "Vatandaşa ‘Ne yapalım?' diye soracağız. Ona göre bir çözüm yolu bulacağız. O para oraya harcanmasaydı metrolar bitmiş olurdu, ulaşımla ilgili sorun kalmazdı. Ankara'nın suyla ilgili sorunu kalmazdı. İyi yerlere harcanabilirdi. Buna benzer boşa giden milyonlarca lira var.” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın