Ankara Büyükelçisi'ne suikasttan sonra Rusya’dan gelen açıklamalar

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde tekbir getiren ve Türkçe sloganlar atan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 2,5 yıldır Ankara'da görev yapan Karlov'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Putin: katilin arkasında kimin olduğunu öğrenmeliyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin alçakça olduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçi’ye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" diye konuştu. Putin, "Katilin arkasında kim var bunu öğrenmeliyiz" dedi.

Medvedev: Uluslararası ilişkilerde olağanüstü hâl

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, mevkidaşı Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin "Bu terör eylemi, uluslararası ilişkilerdeki olağanüstü hâl" de

“İlişkiler etkilenmeyecek”

Rusya'dan suikaste ilişkin açıklamalar şöyle:

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen saldırının Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Slutskiy, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir soğukluk dalgası yaşanmayacağının altını çizdi.

Slutskiy, saldırının Türk-Rus ilişkilerini yeniden canlandırma sürecini baltalamaya yönelik bir provokasyon olabileceğinin altını çizdi.

“Rusya ve Türkiye saldırıyı birlikte soruşturmalı”

Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç, Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya ve Türkiye tarafından birlikte soruşturulması gerektiğini söyledi.

Klintseviç, Ankara'nın gereken güvenlik önlemlerini almadığını da vurguladı.

Klintseviç, "Türk güvenlik güçlerinin büyük bir hatası var. Türkiye'de yaşanan son saldırıların ardından ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak her ihtimale karşı böyle bir üst düzey diplomatın korunması için gerekli önlemler alınmalıydı" dedi.

Türkiye’deki Ruslara uyarı

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarına kalabalık noktalardan uzak durma ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

“Saldırı tamamen provakasyon”

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, saldırıyı Türk-Rus ilişkilerini yeniden zora sokmayı amaçlayan bir provokasyon olarak nitelendirdi.