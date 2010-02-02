Ankara bunu konuşuyor

T24 - Genelkurmay Başkanlığı kaynakları, "Hava Kuvvetleri önündeki subayın kelepçelenmesi sadece bir tatbikat, senaryo..." açıklamasını yaptı.





Hürriyet gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün ortaya çıkardığı ve Ankara'yı bir anda ayağa kaldıran olayın perde arkasını CNN TÜRK öğrendi.



Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı olay, sabah saatlerinde Ankara'nın en merkezi ve stratejik noktalarından birinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı.



Saat 10.15 sularında üniformalı bir subay, komutanlığın nizamiye kapısının önünde eli duvara yaslatıldı.



Üzeri arandıktan sonra da kelepçe takılarak gözaltına alındı.



Subayın hava kuvvetleri nizamiyesi önüne gelişi sırasında yaşanan olayı araçlarını durdurup izlemeye çalışanlar da görevli askerler tarafından uyarıldı.



CNN TÜRK'ün Genelkurmay kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yaşanan olay sadece bir senaryo, tatbikat...



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki denetim kapsamında, daha önceden hazırlanan senaryonun uygulandığı belirtildi.



Senaryoya göre, komutanlığa dışarıdan sahte bir subayın girmesi ve onun engellenmesi canlandırıldı.



Kelepçelemenin de bu kapsamda yapıldığı belirtildi.





