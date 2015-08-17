Ankara Bulvarı ulaşıma açıldı

5. İdare Mahkemesinin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) imar planlarının iptal kararı doğrultusunda ulaşıma kapatılan Ankara Bulvarı on üç saat sonra tekrar açıldı.

Açılan bir davayı değerlendiren nöbetçi mahkeme Belediye Meclisi'nin kapanmasına ilişkin kararına yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardınan Ankara Bulvarı yeniden trafiğe açıldı. Kapatma kararı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 5 meslek odasının açtığı dava sonucunda alınmıştı.

Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) güney-batı yönünde yer alan ve günde 350 bin aracın geçtiği 14,5 kilometrelik Ankara Bulvarı'nın kapatılması Ankara’nın ana arterinde yoğunluğa neden oldu. Konuya ilişkin olarak Twitter’dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TMMOB’u suçladı. Vatandaşlara dava açmaları telkininde bulunan Gökçek, Bu problemi mahkeme çözer. Vatandaşlarımız mahkemeye bol bol dava açsınlar. Yürütmeyi durdurma kararı alındıktan sonra hemen buralar açılır” dedi.

Melih Gökçek’in kendilerini hedef gösterdiğini savunan TMMOB “Büyükşehir'in uygulama oranı yüzde 5. Belediye karar çıkar çıkmaz yeni meclis kararıyla mahkemenin kararını işlevsiz hale getiriyor. Diğer kararları uygulamayıp, yolu kapatması halka eziyettir” açıklaması yaptı.

Gece yarısı kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli işçiler, gece saat 03:00’da bulvarın Çiftlik Kavşağı girişini beton bariyerlerle ulaşıma kapattı. Yetkililer, kavşak çıkışının da araçların gitmesine imkan vermek amacıyla 2 saat sonra kapatılacağını, işlemin 28 noktada eş zamanlı

Bulvarın kapatılması Başkent trafiğine sıkıntılı günler yaşatacak. İstanbul ve Eskişehir yolu, Anadolu Bulvarı, Ümitköy, Bilkent, Sincan, Etimesgut, Şaşmaz, Eryaman ve Batıkent'te yoğunluğa neden oldu.

Gökçek: Ankara TMMOB yüzünden böyle oldu

Bulvarın kapatılmasının ardından yaşanan trafik sıkıntısının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Gökçek “Mimarlar Odası Ankara Bulvarı sayenizde böyleydi, böyle oldu” dedi.