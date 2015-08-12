Ankara Bulvarı trafiğe kapatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin imar planlarını iptal edilmesi nedeniyle, Ankara Bulvarı'nın AOÇ içindeki tüm bağlantı yollarının kapatılacağını açıkladı.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Başkanlık yazısıyla gelen önerge ile Ankara Barosu, TMMOB'a bağlı mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancıları, orman mühendisleri odalarının başvurusu üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 14,5 kilometrelik Ankara Bulvarı'nı da kapsayan AOÇ imar planlarının iptal edildiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 5. İdare Mahkemesi'nin aldığı karara uyulması yönünde karar alınması istendiği vurgulanan açıklamada, "Önergede, Celal Bayar Bulvarı'ndan başlayarak Etimesgut'a kadar uzanan Ankara Bulvarı'nın AOÇ içindeki tüm bağlantı yollarının da karar doğrultusunda kapatılmasına, kapatılma kararının Ankaralılara gerekçeleri ile birlikte bilboard, reklam panoları, gazete, yerel televizyon ve radyolar vasıtası ile duyurulmasına CHP'li üyelerin ret oyuna karşın oy çokluğu ile karar verildi" bilgisine yer verildi.



Otopark kavgasında ölen Karagöz'ün adı sokağa verildi

Öte yandan, açıklamada, Ankara'da yaşanan otopark kavgası sırasında hayatını kaybeden Mehmet Karagöz'ün adının, olayın yaşandığı Rüzgarlı Caddesi'ne bağlı bir sokağa verildiği belirtildi.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen Başkanlık yazısı ile caddeye dönüştürülen Ege Sokak'ın isminin, Mehmet Karagöz Caddesi olduğu bildirildi.