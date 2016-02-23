Ankara bombacısı Abdulbaki Sömer, Emniyet'te halen kayıp çocuklar listesinde

Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren Abdulbaki Sömer'in emniyetteki kayıtlarında 'kayıp çocuk' olarak arandığı ortaya çıktı. Sömer'in fotoğrafıyla birlikte bilgileri halen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki kayıp çocuk-şahıs bölümünde mevcut.

Abdulbaki Sömer 1 Ekim 1989'da Van'da doğdu. 2005 yılının Ağustos ayında 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Ailesi 1 ay boyunca eve dönmeyen Sömer için 1 Eylül 2005'te, Van savcılığı ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne çocuklarının kayıp olduğunu bildirdi.Sömer'in ailesi polise verdiği bilgide bazı arkadaşlarının PKK'ya katıldığını, çocuklarının da PKK'ya katılmış olabileceğini söyledi. Polis ailenin ifadesi üzerine kayıp çocuk kaydı oluşturdu. Sömer'in fotoğrafı, kimlik bilgileri, fiziki özellikleri, kaybolduğu yer ve yarihi içeren bilgiler tüm illerdeki emniyet birimleriyle paylaşıldı.

Abdulbaki Sömer'in bilgileri böylece Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Asayiş Daire Başkanlığı'nın kayıp çocuk-şahıs bölümünü de eklendi. 11 yıldır kayıp çocuk olarak emniyet kayıtlarında geçen Sömer'in bilgileri halen sistemde. Sömer'in, istihbarat ve terörle ilgili bir kaydı ise bulunmuyor.

Fotoğrafıyla birlikte bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Asayiş Daire Başkanlığı’nın kayıp çocuk-şahıs bölümüne de eklendi. 11 yıldır kayıp çocuk olarak emniyet kayıtlarında geçen Sömer’in bilgileri halen sistemde. Sömer’in, istihbarat ve terörle ilgili bir kaydı ise bulunmuyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Sömer ile ilgili yapılan istihbarat çalışmalarında ise yeni bilgilere ulaşıldı. Ailesinin kayıp çocuk olarak başvurduğu dönemde PKK’ya katıldığı, daha sonra da Kuzey Irak’taki kamplara gittiği belirlendi. Burada 8 yıla yakın kalan Sömer’in, bomba ve silahlı saldırı eğitimi aldığı, IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından ise Suriye’deki Kürt bölgesine geçtiği belirtildi. Sömer’in, 2014’te Türkiye’ye, “Salih Muhammed Neccar” ismiyle giriş yaptığı, 2 sene Türkiye’de kalmasına rağmen ailesiyle iletişime geçmediği de öğrenildi.