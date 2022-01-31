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Ankara beyaza büründü, Mansur Yavaş’tan açıklama geldi: Sabaha kadar çalıştık, sorumluluk alanımızdaki bütün yollar açık

31 Ocak 2022 07:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün akşam saatlerinde Ankara'da beklediği orta kuvvetteki kar yağışı başladı. Kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sabaha kadar çalıştık. Sorumluluk alanımızdaki bütün yollar açık” dedi.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan Kar Yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Ankara’da ana arterler, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gece saatlerinde başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından vatandaşı son durum hakkında bilgilendirdi. Yavaş, “Sabaha kadar çalıştık. Sorumluluk alanımızdaki bütün yollar açık. İşinize, yolunuza rahatça gidebilirsiniz” diyerek vatandaşların güzergâhlarını kontrol etmek için şu linki paylaştı: Tıklayınız.

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