Ankara-Berlin hattında 'Can Dündar' gerilimi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın gelecek hafta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın gazeteci Can Dündar’ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimde bulunarak duyulan rahatsızlığı iletti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de demokrasi ve basın özgürlüğüne verdiği önemi göstermek için yeni yıl resepsiyonuna Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni gazeteci Can Dündar’ı davet etti. Çarşamba günü yapılacak bu resepsiyonda Can Dündar’ın, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ışığında basın özgürlüğü hakkında bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Ankara'dan 'yadırgadık' mesajı

Dündar’ın Adalet Bakanı Maas’ın verdiği bu resepsiyona ana konuşmacı olarak davet edilmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre Türk Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın tepkisini iletmek üzere bu sabah Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarını bakanlığa davet ederek, bu tutumun “yadırgandığını” iletti.

Türk tarafının yaptığı girişimde Can Dündar hakkında Türkiye’de mahkemenin verdiği bir mahkûmiyet kararı olduğu, kendisi hakkında yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı ve buna rağmen Dündar’ın Adalet Bakanlığı yeni yıl resepsiyonunda baş konuşmacı olarak davet edilmesinin yadırgandığı aktarıldı.

Büyükelçi resepsiyona katılmıyor

Türk yetkililer, Adalet Bakanı Maas’ın etkinliğe Türkiye’nın Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı da davet ettiğini ancak Aydın’ın resepsiyona katılmayacağını belirtti.

Büyükelçi Aydın’ın aynı gün akşamı Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer’in de katılacağı eyalet temsilciliğinde verilecek konsere katılacağı öğrenildi. Aydın’ın ayrıca geçen günlerde Berlin’de görüştüğü Alman yetkililere konuyla ilgili duyulan rahatsızlığı ilettiği kaydedildi.

Maas’ın daveti ne anlama geliyor?

Adalet Bakanı Maas’ın Can Dündar’ı yeni yıl etkinliğine ana konuşmacı olarak davet ederek, Türkiye’de demokrasi, basın ve ifade özgürlüğüne verdiği öneme dikkat çekmek istediği belirtiliyor.

Almanya Adalet Bakanı geçen aylarda Türkiye’de basına yönelik baskıları eleştirmiş, “Basın özgürlüğü demokrasi ve hukuk devletinin temel bileşenidir” açıklamasını yapmıştı. Maas, “Basın özgürlüğü sadece gazetelerin varlığını sürdürmelerini değil aynı zamanda basın çalışanlarının baskı olmaksızın, zapt edilmeksizin ve gayet tabii ki tutuklanmaksızın işlerini yapmalarını kapsamaktadır. İşte bu bizim büyük bir kaygıyla izlediğimiz bir konu” görüşünü kaydetmişti.

"Alman hükümetinin tutumu açık"

Dündar’ın daha önce Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından kabul edildiğine dikkat çeken Alman yetkililer, Alman hükümetinin daha önce Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki gelişmeler hakkında endişelerini defalarca açıkladığına ve bu konudaki tutumun açık olduğuna vurgu yapıyor.

Ancak Türk yetkililer Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas süreçte böyle bir davet yapılmasının kabul edilemez nitelikte olduğuna dikkat çekerek bunun Türk-Alman ilişkilerinde sıkıntıya yol açtığına işaret ediyor. MİT tırları davası nedeniyle yargılanan ve Türkiye’de hakkında yakalama emri çıkarılan Dündar, Alman makamlarının verdiği geçici bir pasaportla Almanya'da ikamet ediyor.

Alman diplomatik kaynaklar Türkiye’deki yakalama kararı hakkında Almanya nezdinde herhangi bir girişim olmadığı bilgisini aktarırken zaten siyasi iade taleplerine Alman makamlarının yeşil ışık yakmayacağına dikkat çekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

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