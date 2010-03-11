Ankara Belediyesi'ni gelsin Danıştay yönetsin

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan sağlık tesislerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Danıştay'ın Ankara'daki ulaşım ücretlerini 6 yıl öncesine döndürmesiyle ilgili kararını eleştirdi. Erdoğan, ''Ankara Belediyesi kapısına kilit vursun, gelsin Danıştay yönetsin" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da sağlık yatırımları töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında Başbakan Yargıtay’ın Ankara’daki toplu taşıma ücretlerini 6 yıl öncesine çekmesine değindi. Vatandaşın ilk başta bu karardan hoşlanabileceğini ancak ileride zararın yine vatandaş tarafından ödeneceğine dikkat çekti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin akaryakıt ya da yedek parça fiyatlarını belirlemediğini anlatan Başbakan Erdoğan, “Bu Ankara Belediyesi’nin başında AK Partili bir başkan var. Buna ne olursa olsun düşüncesi yanlıştır. Türkiye’de hiçbir belediye kar amacı gütmez. Aldığı ücretlere rağmen zarar eder” yorumu yaparak, alınan kararın ulaşımda Ankara Belediyesi’ne aylık zararının 41 trilyon olduğunu açıkladı.

Ankara Belediyesi'nin kapısına kilit vuralım gelsin Danıştay yönetsin diyerek kararı eleştirdi. Başbakan daha sonra ülkeyi yönetmek isteyenlerin yeni parti kurabileceğini ya da mevcut partilere üye olabileceğini belirterek, "Millet isterse sizi seçer" dedi.

Danıştay’ın kararı millet adına aldığını söylediğini fakat hesabı ne millete ne de başka bir kuruma vermediğini savunan Erdoğan, “Biz karar verirken de hesap verirken de milletin karşısındayız” dedi.

Muhalefetin reform paketine karşı çıkışını da eleştiren Erdoğan, “Reform paketinin mahiyeti belli olmadan yargı reformuna karşı çıkıyorlar. Anayasa Mahkemesi’ne götürürüz diyorlar. İçindekileri bir görün öyle Anayasa Mahkemesi’ne götürün. Bu siyaset uslubü milletin dertlerine deva olmuyor” dedi.

Erdoğan çalışma arkadaşlarının reform paketi üzerinde çalıştığını, bu paketin muhalefet tarafından kabul görüp görmemesine bakmaksızın halka gösterileceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan Türkiye’nin kabına sığmadığını ve ilerlemesi için reformlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan bunun için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Başbakan Erdoğan ve bir grup bakan daha sonra Elazığ’a depremzedelerle görüşmeye ve deprem bölgesinde incelemeler yapmaya gitti.