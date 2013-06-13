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Melih Gökçek: Hepiniz göreceksiniz, mahkemede görüşeceğiz

Twitter hesabından attığı twitlerle tehditler savuran Melih Gökçek "hepiniz göreceksiniz" dedi

13 Haziran 2013 15:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından kendisine atılan tweetlere, tehditkar cevaplar verdi. İsim vererek, iş yerleri ve okullarını ifşa ederek hedef gösteren Melih Gökçek, "mahkemede görüşürüz" diyerek kendisini eleştirenlere tehditler savurdu.

Gökçek'in paylaştığı tivitler şöyle:

"Sen Kartal da yaşamıyor musun ? Uyku dergisinde çalışmadın mı ? Mahkeme de nasıl hesap vereceksin ?"

"İzmir Şemikler lisesinde okuyor ve hakaret ediyor sonra siliyorsun. Mahkeme de ailene ne yüzle bakacaksın?"

"Tamam mı ayyaşın kızı Çapulcu"

"Ebru  Esen Dans Akademisi'nde çalışmıyor musun ? Adını saklaman seni kurtarmaz. Mahkeme de hesap vereceksin"

"Yağmur  ANKARA Üniversitesi'n de okuyup belediye başkanına hakarete utanmıyor musun? Mahkeme de görüşeceğiz"

"Nazım İstanbul Teknik Üniversitesin de okurken sana herhalde küfretmeyi öüretmiyorlar...Mahkeme de hesap vereceksin."

"Erdem Beyazıd Anadolu Lisesinde okuyup belediye başkanına hakaret etmek neymiş mahkemede göreceksin. Bakalım ailene ne diycen?"

"Abdullah  milliyetçi dediğim adam önce büyüğüne saygılı olur.TPAO'da çalışırken bana sövmenin hesabını mahkemede vereceksin"

"Oğuz sen Remzi Bayraktar Anadolu lisesinde okurken utanmadan büyüklerine nasıl sövüyorsun? Şimdi mahkeme de ailene ne diycen ?"

"Altunizade de yaşamak sana hakaret hakkı vermez. Mahkeme de görüşeceğiz"

 

ETİKETLER

melih gökçektwittereleştiriankara büyükşehir belediye başkanı

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