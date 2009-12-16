Ankara Başsavcısı'nın telefonları da dinlenmiş!

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in telefonlarının, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin talebi üzerine dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir haber de Ankara'dan geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nun da telefonlarının dinlendiği bildirildi.



Boyrazoğlu'nun dinlendiğini gazeteci Emin Çölaşan yazdı. Çölaşan'ın yazısı, Sözcü gazetesininin sürmanşetinde dokuz sütuna çekilen “Ankara Başsavcısı'nı da dinlemişler” başlığıyla duyuruldu.



Çölaşan'ın yazısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nun, telefonlarının dinlendiğinden kuşkulanarak Adalet Bakanlığı'na başvurduğu belirtildi. Bakanlığın Boyrazoğlu'na “Evet, telefonlarınız 6 ay boyunca dinlendi” yanıtını verdiğini belirten Çölaşan'ın yazısı, Sözcü gazetesinin sürmanşetinde şu ifadelerle yer aldı:



“İstanbul Başsavcısı'nın dinlenmesinin ardından bir skandal daha. Başsavcı Hüseyin Boyrazoğlu, telefonlarının sürekli dinlendiğini, izlendiğini kendi olanaklarıyla öğrendi. Boyrazoğlu Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Dinlenip dinlenmediğini sordu. Bakanlık 'Evet, telefonlarınız 6 ay boyunca dinlendi' dedi. Boyrazoğlu olayı bu alanda son rezalettir. Hesabı sorulmalıdır.”



Adalet Bakanlığı müfettişlerinin talebi üzerine, “Ergenekon örgütünün yargıya sızdığı” iddialarıyla ilgili olarak 10 hâkim ve savcının telefonlarının mahkeme kararıyla dinlendiği ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “kayıp trilyon” davasında yargılanması gerektiğini belirten Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun da yer aldığı dinlenen hâkim ve savcılar listesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in de bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Ergenekon savcıları, kendilerine gönderilen dinleme kayıtlarında “iddia edilen suçlarla ilgili yeterli delil bulunmadığını” belirterek gereği yapılmak üzere dosyayı Adalet Bakanlığı'na iade etmişlerdi.



İstanbul Başsavcısı olarak başında bulunduğu Ergenekon soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Aykut Cengiz Engin, olayın çok üzücü olduğunu belirterek Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşmüştü.



Aykut Cengiz Engin, daha sonra, darbe soruşturması çerçevesinde şüpheli olarak ifadelerine başvurulan eski kuvvet komutanları Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın sorgulamasına katılmamıştı.



Adalet bakanlığı genelgesine göre, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının ifadelerine başvurulmasının gerektiği durumlarda başsavcıların sorgulamada hazır bulunması gerekiyor. Genelge, Başsavcı'nın katılamadığı durumlarda söz konusu kişilerin sorgusuna Başsavcı Vekili'nin katılması hükmünü taşıyor.



Engin'in, eski komutanların sorgusuna, aynı soruşturmada kendisinin telefonlarının da dinlendiğinin ortaya çıkması nedeniyle katılmadığı yorumları yapılmıştı.

