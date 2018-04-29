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BBC Türkçe

Ankara Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması: Yaklaşık bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceğini açıkladı. Savcılık, tahliye kapsamında "yaklaşık bin kişinin" bulunduğunu da açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren kişilerin "tek delilin bu olması" halinde tahliye edileceğini açıkladı.

Başsavcı Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve tutuklu bulunan yaklaşık bin kişiyi, haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz." dedi.

Başsavcılık, Bylock soruşturmasının eski numaralı şüphelisinin ise eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman tarafından yapılan açıklamada, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık" denildi.

Başsavcılıktan Çarşamba günü yapılan ilk açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

"Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafındna geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir."

Savcılık, "FETÖ bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandı" değerlendirmesini de paylaştı.

6 Aralık 2017 tarihli haberinde

Avukat Ali Aktaş, "102 bin ByLock kullanıcısının yüzde 10'una, ByLock yönlendirmesi yapıldığını düşündüğünü" açıklamıştı.

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