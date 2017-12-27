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Ankara Başsavcılığı: 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi!

"Gerçek ByLock kullanıcılarına ulaşılması engellendi"

27 Aralık 2017 16:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre, 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma ağı ByLock'a ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam etmektedir. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."

 

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