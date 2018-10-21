Ankara Barosu'nun yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

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Ankara Barosu'nun 65’inci Olağan Genel Kurulu'nda 15 bin 633 avukatın katılımıyla yapılan seçimlerde, oyların 7 bin 227'sini alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan, yeni başkan oldu.

Avukat Sağkan, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm meslektaşlarıyla birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yan yana yürüyeceğimizi taahhüt ettik. Bu taahhüdüme uyacağıma bu salonun önünde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

15 bin 633 avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu seçimlerinde 3 aday yarıştı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen seçimde, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Erinç Sağkan aldığı 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçildi.

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gençer Özdemir 2 bin 283 oy, , Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Murat Kemal Gürbüz de bin 256 oy aldı.

Erinç Sağkan kimdir?

24 Nisan 1978 yılında doğan Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise halen görevde bulunduğu Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı’na devam etmektedir.

Halen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sağkan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avukatlık Hukuku alanında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Türk Hukukçular Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Sağkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sağkan, avukatlık stajını bitirdiği 2000 yılından itibaren Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.