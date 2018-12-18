Ankara Barosu'ndan papağana işkence yapan Murat Özdemir'e suç duyurusu

Ankara Barosu, papağana eziyet eden Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Baro'nun dilekçesinde şu ifadelere yer verildi.

"Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir.

Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, savunmasız ve hiçbir şeyden habersiz papağana işkence ederek, bacağının kırılmasına yol açmıştır. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."