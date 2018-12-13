Ankara Barosu'ndan "Kadın adaya oy vermeyeceğim" diyen profesöre suç duyurusu

Ankara Barosu, "Kadın belediye başkanına oy vermeyeceğim" sözlerinden dolayı kamuoyunun tepkisini çeken eski Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karalı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinde düzenlenen “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığa dayanarak alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu belirten Ankara Barosu, dilekçesini, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Karalı’nın 16 Kasım 2018 tarihinde suç duyurusuna konu olan mesajı şu şekildeydi:

“İlan ediyorum, aile hayatına yönelik bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan ya da Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel Seçimde hiçbir Kadın Belediye Başkanı Adayına oy vermeyeceğim.”

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