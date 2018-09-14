Ankara Barosu'ndan Danıştay'a kararname başvurusu

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu hakkında 15 Temmuz’da çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “tam kanunsuzluk” halinden Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti. Baro Yönetimi, Anayasa'ya aykırılık iddiasının değerlendirilmesi ve başvurunun Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Kararnamenin barolar üzerinde vesayet kurma amacı taşıdığını ifade eden Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Danıştay’a yaptığı başvuru hakkında yaptığı açıklamada, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İnsan haklarını ve özgürlüklerini hukukun üstünlüğünde kayıtsız şartsız koruma yetkisine sahip barolar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan sendikalar, vakıflar ve dernekler üzerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisi verilerek bu kurumları etkisizleştirmeyi hedefleyen 5 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa’nın en temel kurallarına aykırıdır. ‘Tam kanunsuzluk hali’ getirdiğinden ve barolar üzerinde bir yürütme vesayeti kurduğundan, Ankara Barosu olarak, mesleki kuruluşları pasifleştirmeyi hedefleyen kararname hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Danıştay’da dava açmış bulunmaktayız.”