Ankara Barosu'ndan 'CMK avukatı görevlendirmeyeceğiz' açıklaması

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu Yönetim Kurulu, CMK\'dan görevlendirilen iki avukatın, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi önünde, bir polis memuru ve mahkeme mübaşiri tarafından darbedildiğini, saldırganların isimlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bildirilip etkin bir soruşturma yürütülmemesi halinde, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği\'nden gelecek talepler için, 19 Aralıktan itibaren CMK avukatı atamasının yapılmayacağını açıkladı.

Ankara Barosu, iki avukatın darbedilmesi sonrası toplanan yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/92069 Soruşturma sayılı dosyası kapsamında, tahkikat mercilerinin talebi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca Ankara Barosu CMK Uygulamaları Merkezi tarafından müdafi olarak Ankara Barosu avukatlarından 24877 sicil numaralı avukat Fadime Eymir\'in görevlendirildiğini, Eymir\'in, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonu önüne Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği\'nde görev yaptığı bilinen bir polis memuru tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığını, akabinde aynı polis memuru tarafından adliye koridorunda darbedildiği belirtildi. Açıklamada, avukatın elbisesinin parçalandığı ve yaralandığı belirtilerek, \"Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na hemen aynı gün suç duyurusunda bulunulmuştur. Avukat Hakları Merkezi üyesi 29161 sicil numaralı Avukat Büşra Pamukçu ile Ankara Barosu Yönetim kurulu üyeleri Avukat Burcu Mine Gargın ve Avukat Güzin Tanyeri de derhal olay yerinde hazır bulunmuşlar, darbedilen meslektaşın Adli Tıptan rapor alma ve savcılık şikayeti esnasında yanında olmuşlardır. Şikayet, 2018/202154 Soruşturma numarası ile derdesttir. Başına gelen kolluk şiddetini görevlendirildiği dosya sorgu zaptına geçirmek isteyen Avukat Fadime Eymir\'in bu talebinin sorgu hakimi tarafından reddedilmesi üzerine sorgu hakimi ile bu konu hakkında görüşmek için duruşma salonuna girmek isteyen Avukat Hakları Merkezi üyesi Avukat Büşra Pamukçu, mübaşir ve bir görevli tarafından yaka paça duruşma salonundan dışarıya çıkarılmış ve üzerine kapatılan kapının koluna çarpması neticesi yaralanmış olup meslektaşımızın konu ile ilgili şikayeti 2018/202168 soruşturma numarası ile derdesttir\" denildi.

CMK atamaları ve prosedürün hatırlatıldığı açıklamada, \"Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, iki meslektaşımızın adliyede darbedilmesi nedeniyle şüphelilerin kimlik bilgilerinin soruşturma dosyası ve baromuzla paylaşılarak etkin idari ve cezai soruşturma yürütüleceği hususunda avukat kamuoyu tatmin edilene kadar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği\'nden gelecek talepler için CMK kapsamında atamaların durdurulmasına, kararın 19.11.2018 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir\" denildi.

