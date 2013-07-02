Ankara Barosu'na tutuklu başkan adayı

Çağdaş Avukatlar Grubu, Ankara Barosu başkanlık seçimleri için aday olarak tutuklu avukat Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı gösterdi. Kozağaçlı, beş aydır Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Ayça Söylemez'in Bianet'teki haberine göre, Çağdaş Avukatlar Grubu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye cezaevlerinde şu anda bulunan avukatların sayısı bir baro kurmaya yetiyor. Adayımız sadece Selçuk Kozağaçlı değil onun şahsında tüm tutuklu avukatlardır.

Avukatların mesleklerini icra ederken herhangi bir gözdağı, engelleme, taciz ve uygunsuz müdahale ile karşılaşmamasını; avukatların müvekkilleri ile yurtiçinde ve yurt dışında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın görüşebilmelerini ve bunun için özgürce seyahat edebilmelerini; avukatların meslek tanımları kapsamında belirtilen görev, standart ve etik kurallar çerçevesinde gösterdikleri fiiller yüzünden, idari ve cezai soruşturma ile tehdit edilerek veya zarar görerek ekonomik ve diğer türlü herhangi bir yaptırıma maruz bırakılmamalarını sağlamakla yükümlü olan iktidar sahipleri, avukatlara saldırıyor.”

Çağdaş Avukatlar Grubu, neden Kozağaçlı’ya oy vereceklerini de şöyle açıkladılar:

- Atılacak her oy, tutuklu meslektaşlarımız serbest bırakılsın, avukatlık güvenceleri sağlansın, avukatların haklarının ihlal edildiği her yerde etkin bir şekilde yer alan mücadeleci bir baro olsun;

- Yargı üzerindeki siyasi vesayete son verilsin, yargı bağımsızlığı sağlansın, DGM’lerin devamı olan özel yetkili ve bölgesel yetkili mahkemeler kapatılsın, doğal yargıç ilkesi hayata geçirilsin;

- 12 Eylül kurumları üzerinde yükselen hakim tek parti diktatörlüğü özlemlerine karşı, tüm 12 Eylül kurumları tasfiye edilsin, Siyasi Partiler Yasası, seçimlerle ilgili yasalar başta olmak üzere tüm 12 Eylül yasaları değiştirilsin;

- Kürtlerin ve diğer milliyetlerden halklarımızın haklarının güvence altına alındığı, demokratik özyönetime dayalı yeni bir demokratik anayasa yapılsın;

- Aleviler başta olmak üzere dini baskıya maruz kalan toplulukların hakları tanınsın ve temel eğitim laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlensin;

- Ekolojik yıkıma son verilsin;

- Avukatlık mesleğinin hizmetlerin serbest ticareti kapsamında yeniden yapılandırılarak, deregüle edilmesi son bulsun anlamına gelecektir.

Ankara Barosu, genel kurul tarihi olarak 6 Temmuz 2013'ü belirledi.