-ANKARA BAROSU YENİ YÖNETİMİNİ ARIYOR ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Ankara Barosunun 61. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Ekim 2010'da toplanarak, 2 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetimi belirleyecek. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde toplanacak genel kurulun birinci günü başkanlık divanının oluşturulmasıyla başlayacak. Baro başkan yardımcısının açılış konuşmasının ardından, baro yönetimi ile Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı'nın (ABAYS) faaliyet ve hesap raporları, denetleme kurulu raporları okunacak ve ibraya sunulacak. Baronun ve ABAYS'ın gelecek 2 yıla ilişkin bütçesinin görüşülerek oylanması ile diğer bazı konuların görüşülmesi de ilk gün gerçekleştirilecek. Çalışmalar, dilek ve önerilerle son bulacak. Genel kurulun ikinci gününde ise seçimler yapılacak. Seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10'ar asıl ve yedek yönetim kurulu üyesi; 5 asıl, 3 yedek disiplin kurulu üyesi; 33'er asıl ve yedek Türkiye Barolar Birliği delegesi ile 3'er asıl yedek denetleme kurulu üyesi belirlenecek. -ADAYLAR NETLEŞTİ- Genel kurulda baro başkanlığı için yarışacak adaylar da netleşti. Baro başkanlığı için ''Demokratik Sol Avukatlar'' grubu adına Metin Feyzioğlu, Çağdaş Avukatlar grubu adına Ziynet Özçelik, Baroda Birlik grubu adına Aydoğan Koru, Yeni Sol-Üçüncü Yol grubu adına Bülent Turhan Gündüz ile Devrimci-Demokrat Avukatlar grubu adına Tevfik Demir yarışacak.