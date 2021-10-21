Ankara Barosu: Türkiye Barolar Birliği'nin usulsüz işleminin yasal takipçisi olacağız

Ankara Barosu, "Baroları niteliksizleştirme, kimliksizleştirme ve seslerini kısma çabalarının vücut bulduğu ve internet sayfasına eklenen yeni baro kurma butonları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından büyük bir sevinçle karşılanan çoklu baro projesi, uzun süredir meslektaşlarımızın direnişi ile karşılaşmış ve Ankara’da tahakkümün büyük bir başarısızlığına dönüşmüştür." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "14.10.2021 tarihinde oy çokluğuyla alınan TBB Yönetim Kurulu kararı ile Ankara’da iki nolu baronun kurulması için Avukatlık Kanunu’nun 77. maddesine aykırı olarak gerekli inceleme yapılmaksızın kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu’na yetki verilmesi kararı da TBB Başkanının bu konudaki iştahını bir kez daha ortaya koymuştur. TBB’ye sunulan liste, kamuoyuna yansımış ve yapılan çok basit bir inceleme ile çok sayıda ismin başka barolara kayıtlı olduğu gibi usulsüzlükler görülmüş, başvurunun bu hali ile yasal koşulları taşımaması nedeni ile Baromuzca işlemin iptali için dava açılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TBB Yönetim Kurulu kararındaki “dilekçe ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve sahihliği konusunda sorumluluğun dilekçe sahiplerine ait olduğu” şeklindeki ibarenin dilekçe sahipleri ile birlikte cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını, hukukçu olan TBB Başkanı ve olumlu oy kullanan Yönetim Kurulu üyelerine hatırlatır, cezai ve hukuki tüm sürecin Baromuzca etkin şekilde takip edileceğini kamuoyuna arz ederiz."