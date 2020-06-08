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Ankara Barosu soruşturmasında 11 yöneticinin yazılı savunması istendi

Baro hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın LGBTİ+ları hedef gösteren açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

08 Haziran 2020 18:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ+'ları hedef alan açıklamasının ardından Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60'a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti.  Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edebileceği öğrenildi. (DHA)

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