Ankara Barosu'ndan Atatürk heykeline saldırıya tepki: Atamızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz

Ankara Barosu, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Ankara Barosu, "Milli Mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun’da, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırıyı büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Atatürk Anıtına urgan bağlayarak yıkmak isteyen sefil zihniyet şunu unutmamalıdır ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kalbidir, yüreğidir ve hepimizin ortak değeridir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk aklımızda, yüreğimizde ve ruhumuzda ebediyen var olacaktır. Yapılan tüm alçak provokasyonlar, çirkinlikler ve saygısızlıklar tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. Atamızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyor ve hukuki süreci sonuna kadar yakınen takip edeceğimizi önemle bildiriyoruz."