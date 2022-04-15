Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin işkence iddiasına ilişkin hazırladığı 3 rapor daha yayınlanmadı

Ankara Barosu'nda ikinci kez işkence raporu krizi çıktı. İstifalar nedeniyle yenilenen İnsan Hakları Merkezi'nin hazırladığı 3 işkence raporunun da yayınlanmamasına karar verildi. Bunların dışında yine işkence iddialarına ilişkin hazırlanmış farklı 6 raporun da karar verilmeden bekletildiği öğrenildi.

Ankara Barosu, gözaltına alınan şüphelilere Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı iddialarını araştıran üyelerinin hazırladığı raporu yayımlamama kararı almış, bunun üzerine Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin başkan yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran ile divan üyeleri Deniz Can Aydın ve Nadire Nurdoğan görevlerinden istifa etmişti.

İstifaların ardından yeniden kurulan İnsan Hakları Merkezi’nin hazırlamış olduğu 3 adet “işkence” iddiasına ilişkin rapor için de Ankara Barosu tarafından yayınlamama kararı alındığı ortaya çıktı. İnsan Hakları Merkezi’nin 08.02.2022, 16.02.2022 ve 07.03.2022 tarihli işkence iddiasına ilişkin tutanaklar da baro yönetimi tarafından yayınlanmadı. Baro yönetimi, 17.03.2022 tarihli karar yazısında, hazırlanan raporla ilgili basın açıklaması yapılması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç ihbarında bulunulmasının oybirliği ile kabulüne karar verirken; raporların yayınlanmasının reddine oyçokluğuyla karar verdi.

Öte yandan benzeri biçimde baro yönetimine sunulmuş 6 raporun herhangi bir karar verilmeden bekletildiği de öğrenildi. (ANKA)