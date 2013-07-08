Ankara Barosu ilk kadın başkanını seçti

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'ndaki kongrede, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Sema Aksoy, 4 bin 301 oy alarak başkanlığa getirildi. Ankara Barosu, Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla olağanüstü kongreye giderek, 9 adayı başkanlık için yarıştı. Başkan adayları arasında, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı da vardı.

Seçimlerde, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Alpaslan Sucu 955, Devrimci Demokrat Avukatlar Grubu adayı Esmani Kırmızı 79, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Selçuk Kozağaçlı 1139, Baroda Birlik Grubu adayı Eyüphan Korkmaz 830, bağımsız adaylar Zennure Tokgöz 42, Bülent Turhan Gündüz 86, Ahmet Erdem Akyüz 126 ve Orhan Tüysüzoğlu ise 75 oy aldı.

Ankara Barosu'nun ilk kadın başkanı olan Aksoy, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "Ankara Barosu olarak çok büyük bir aileyiz. Aramızda kimi farklılıklar olabilir ama birimizin tırnağına taş değsin hepimiz ayağa kalkarız. Hepimiz bir oluruz" dedi.

Seçimin mesleki bir rekabet değil, bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Aksoy, "Ankara Barosu olarak, bugüne kadar olduğu gibi insan hakları, hak ve özgürlükler, demokrasi mücadelesinde, hukuk devleti mücadelesinde üzerimize düşen yükü ve sorumluluğu ne pahasına olursa olsun sizlerle birlikte yerine getirmeye devam edeceğiz. Mesleğimiz ve ülkemiz bizim onurumuzdur" diye konuştu.