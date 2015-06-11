Ankara Barosu: Feyzioğlu tarafsızlığını yitirdi, istifa etsin!

Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle istifaya davet etti. Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, Feyzioğlu'nun sosyal medya üzerinden CHP'ye yönelik kurultay çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Söz konusu çağrıyla Feyzioğlu'nun, bağımsız ve tarafsız olarak 87 bin avukatı temsil edemeyeceğinin ortaya çıktığı savunuldu. Feyzioğlu ise istifa çağrısına yanıt verdi ve "Hodri meydan" dedi.

Feyzioğlu'ndan CHP'ye kurultay çağrısı

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, Feyzioğlu'nun sosyal medya üzerinden milletvekili genel seçimleri hakkında değerlendirme yaptığına işaret edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak Sayın Başkan, açıklamasında görevi gereği üzerinde durması gereken demokrasi, hukuk, seçim güvenliği ile seçim hukukuna dair konular dışında üyesi ve eski parti meclisi üyesi olduğu partiye ilişkin seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve bu partiye seçimli kurultay çağrısında bulunmuştur. Sayın Birlik Başkanı'nın söz konusu çağrısının muhatabı, kuşkusuz meslektaşları ve meslek örgütü olan barolar değildir. Ancak anılan açıklamalar ve yapmış olduğu kurultay çağrısı, Birlik Başkanı'nın bu saatten sonra bağımsız ve tarafsız olarak 87 bin avukatı temsil edemeyeceğini ne yazık ki göstermektedir. Kendisinin siyasi ve meslek ahlakının, mesleğimizin ve Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal kimliği üzerine bu gölgenin düşmesine izin vermeyeceğine inanıyor ve ilk iş olarak gereğini yapmasını bekliyoruz. Sayın Feyzioğlu'na, aklında ve gönlünde olduğunu ilan ettiği siyasi mücadelesinde meslektaşları olarak başarılar diliyoruz."

Feyzioğlu yanıt verdi

Metin Feyzioğlu da bu çağrıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. "Hodri meydan" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘Ankara Barosu yönetimine açık mektup’

Duyduk ki Metin Başkanımızı istifaya çağırmışsınız. İlginç...

Bakalım hep birlikte, Metin Feyzioğlu ne demiş?

"Ülkemin ana muhalefet partisi CHP, AKP ile koalisyona gidecek ise, kırmızı çizgileri olmalıdır" demiş.

"Bu çizgiler (örnek Saray'ın örtülü ödeneğinin kesilmesi, 4 eski bakana Yüce Divan) koalisyon protokolünde açıkça yazmalıdır" demiş.

"Böyle sağlam bir protokol yapılmaz ise, bundan demokrasi ve hukuk devleti mücadelemiz zarar görür, tek adam rejimi küllerinden doğar" demiş.

Tarihi uyarı görevini yapmış. Üstelik şahsi Facebook hesabından. Demokrasi mücadelesine ömrünü vermiş bir hukukçu ve bir vatandaş olarak Anayasal hakkını kullanmış.

Şu ana kadar yapılan açıklamalar ve atılan pek çok adım, bu kaygıyı doğrulamadı mı?

Ankara Barosunda girdiği seçimleri kazanmak için seçimler öncesinde defalarca bir siyasi partiyi ziyaret etmiş, seçildikten sonra sadece borçlu olduğu partiye (başka partileri yok sayarak) teşekkür ziyaretinde bulunmuş birileri çıkmış Metin Başkana siyaset yapıyorsun, istifa et diyor. Haydi oradan.

Başkanımızın bir tek icraatında siyasi particilik gösterin bakalım kolaysa. Seçilmek için bir tek siyasi partiden destek aldığını gösterin becerebilirseniz.

Sizin gücünüz de, cesaretiniz de, birikiminiz de Metin Başkanı devirmeye yetmez. Seçilmek için aldığınız desteğin diyetini ödüyorsunuz resmi Web sayfalarınızdan şimdi.

İstiyorsunuz ki abileriniz, dikensiz gül bahçelerinde gezinsin, tek adam zihniyetini diriltmek için can simidi atsın ve onlara kimse kral çıplak demesin.

Siz anlamazsınız ama Metin başkanı ve dostlarını takip eden milyonlarca yurtsever iyi bilir. Bizler bu mücadeleyi sizin pek çok yönden borçlandığınız birileri kırmızı plakalarda sefa sürsün, makam mevki sahibi olup caka satsın diye vermedik. Bunca insan bu büyük demokrasi mücadelesinde ağır bedeller ödedi. Siz o sırada turistik gezilerde sefa sürüyor, eğlence sofralarında kadeh tokuştururken "diren gezi" sloganları atıyordunuz. Geziyi, gezmek sanıyordunuz herhalde. Birinizi bile polis merkezlerinde, adliyelerde görmedik, bizler ezilenlerin yanında sabahlara kadar mücadele ederken.

Geçin bunları. Tarih yazacak kimin ne yaptığını ne yapmadığını, kimin haklı çıktığını. Yalnız şunu bilin; biz öyle bir kavganın içinden geliyoruz ki, sizin ağababalarınız bile bizi bugüne kadar doğru bildiğimiz yoldan çeviremedi. Yani sizin harcınız hiç değil.

Bilsek ki canımıza mal olacak, biz yine ilkelerimizi savunuruz.

Şunu bilin ki Metin Başkanımız milyonların sesidir, hepimizin sesidir.

Şunu bilin ki biz, başkanımızı, birilerine diyet borcu ödeyen sizin gibi fırsatçılara yedirmeyiz.

Asıl biz sizi istifaya çağırıyoruz, Ankara Barosu'nu siyasete alet ettiğiniz için.

Asıl biz sizi istifaya çağırıyoruz Ankara Barosu'nu kişisel hesaplarınıza alet ettiğiniz için.

Asıl biz sizi istifaya çağırıyoruz takiye yaptığınız için.

Hodri meydan!”